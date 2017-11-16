Полузащитник Зари Желько Любенович рассказал, что помогло Заре улучшить результаты после провального старта сезона.
ЖЕЛЬКО ЛЮБЕНОВИЧ, ФК Заря
16 ноября 2017, 01:53
Желько Любенович считает, что немаловажную роль сыграло возвращение капитана Зари Александра Караваева.
"К нам вернулся Александр Караваев – капитан. Его не было в начале сезона, а с ним и без него команда играет по-разному", — приводит слова Любеновича официальный сайт УПЛ.
"Второй момент – притирка: летом у нас начала зарождаться новая команда, и осенью молодые футболисты привыкли друг к другу, к требованиям Юрия Вернидуба и его принципам работы".
"Я в клубе пять лет, все это время работаю с Юрием Вернидубом, и все это время мы мало пропускали и сравнительно немного забивали. Сегодня все наоборот. Так что пока привыкайте к такой Заре. Хотя нашему тренеру команда в таком формате не нравится, он хочет, чтобы все было так, как раньше", – сказал Любенович.
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