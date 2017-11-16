Украина

Полузащитник Зари Желько Любенович рассказал, что помогло Заре улучшить результаты после провального старта сезона.

Желько Любенович считает, что немаловажную роль сыграло возвращение капитана Зари Александра Караваева.

"К нам вернулся Александр Караваев – капитан. Его не было в начале сезона, а с ним и без него команда играет по-разному", — приводит слова Любеновича официальный сайт УПЛ.

"Второй момент – притирка: летом у нас начала зарождаться новая команда, и осенью молодые футболисты привыкли друг к другу, к требованиям Юрия Вернидуба и его принципам работы".

"Я в клубе пять лет, все это время работаю с Юрием Вернидубом, и все это время мы мало пропускали и сравнительно немного забивали. Сегодня все наоборот. Так что пока привыкайте к такой Заре. Хотя нашему тренеру команда в таком формате не нравится, он хочет, чтобы все было так, как раньше", – сказал Любенович.

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