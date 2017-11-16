Украина

Манчестер Сити заинтересовался в приобретении форварда Атлетико Антуана Гризманна.

Ранее появилась информация, что французский нападающий уже согласовал контракт с Барселоной, в которую перейдет летом 2018 года.

Однако новый выпуск испанской газеты Sport, вышел в свет с информацией об интересе к Гризманну со стороны сразу трех английских клубов — Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ливерпуля.

Напомним, что следующим летом сумма выкупа Гризманна будет составлять 100 млн евро, в то время как сейчас она равна 200 млн евро.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 13 матчах и сумел отметиться тремя голами и тремя результативными передачами.