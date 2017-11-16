Украина

Для студентов вход на матч Шахтер — Александрия будет бесплатным.

В День студента, 17 ноября, в Харькове Шахтер в рамках шестнадцатого тура первенства УПЛ примет Александрию, при этом хозяева решили сделать подарок тем, для кого этот день является "профессиональным" праздником.

"Студент, вход на матч Шахтер – Александрия в пятницу для тебя будет бесплатным! – сообщается на официальной страничке чемпиона Украины в Facebook. – Приходи на футбол и весело проведи время с друзьями!"

Матч Шахтер – Александрия начнется на ОСК Металлист в 19:00.

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