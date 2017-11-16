Украина

Состоялся матч памяти ушедших из жизни футболистов Динамо, в котором сыграли сборные легенд киевской команды и официального фан-клуба ФК Динамо (Киев).

В среду, 15 ноября, в манеже тренировочной базы Динамо в Конча-Заспе собрались ветераны команды разных лет вместе с поклонниками клуба, чтобы почтить память футболистов, которые ушли из жизни, а также тех, кто добывали славу "бело-синих" начиная с 1927 года.

Перед началом матча между командами легенд Динамо и его фан-клуба с приветственным словом к собравшимся обратились президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис, председатель ОО Ветераны ФК Динамо (Киев) Владимир Мунтян и руководитель официального фан-клуба ФК Динамо (Киев) Сергей Михайленко.

За перипетиями поединка с трибун наблюдали вице-президент УЕФА Григорий Суркис, вице-президенты ФК Динамо (Киев) Леонид Ашкенази и Алексей Семененко, легендарный футболисты Динамо прошлых лет Александр Дамин, Вадим Евтушенко, Анатолий Крощенко, Олег Кузнецов, Николай Пинчук, Василий Рац, Стефан Решко, Анатолий Сучков, Виталий Хмельницкий, Анатолий Шепель, Александр Шовковский и другие.

В стартовом составе Динамо на поле вышли Романенко, Бессонов, Лужный, Ващук, Шматоваленко, Федоров, Хацкевич, Максимов, Костюк, Михайличенко и Шацких. Среди запасных были Луценко, Дмитрулин, Беженар, Косовский и сын легендарного нападающего 50-х Вадима Соснихина – Александр. Руководили действиями команды Андрей Биба и Владимир Мунтян.

Игра проходила в упорной борьбе и завершилась минимальной победой сборной легенд Динамо – 3:2. После финального свистка обе команды сфотографировались на память.

Как проходил матч памяти футболистов Динамо, ушедших из жизни, вы можете посмотреть на видео, предоставленном пресс-службой киевского клуба:

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.