Украина

Динамо продолжает подготовку к матчу чемпионата Украины.

После перерыва на матчи сборных киевские динамовцы впервые собрались в полном составе на тренировке.

Последними в расположение клуба прибыли Артем Беседин и Владимир Шепелев, которые вернулись из молодежной сборной Украины, а также Тамаш Кадар.

Вместе с игроками основного состава тренировались футболисты юношеской команды Виталий Миколенко и Николай Шапаренко.

За индивидуальной программой проводили тренировку форвард Артем Кравец и полузащитник Денис Гармаш. Как сообщает официальный сайт Динамо, их участие в матче против Зирки находится под вопросом.

Ранее главный тренер Динамо Александр Хацкевич сообщал, что Кравец не выйдет на поле до конца 2017 года.