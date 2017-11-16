Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о подготовке к матчу против Зирки.

"Только сегодня мы собрались все вместе, последними из расположений своих сборных вернулись Кадар, Шепелев и Беседин. А игроки, оставшиеся в Киеве, вместе с ребятами из молодежного состава тренировались в хорошем настроении, готовились к игре с Зиркой. Теперь главное, чтобы и после этого матча у всех нас также было хорошее настроение", — цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

"Мы готовимся к матчу, на теоретическом занятии показали нашу встречу в первом круге, завтра покажем другие игры с участием соперников. Сейчас все умеют играть в футбол, а на результат влияет много факторов, кроме непосредственно игровых, это и судейство, и качество поля. В первую очередь, мы должны смотреть на свою игру, получая удовольствие от показанного результата".

Хацкевич также оценил выступление своих подопечных в матчах за сборные.

" Беседин вышел во втором тайме с англичанами и усилил игру, на высоком уровне матч провел и против Шотландии. Хороший поединок против Англии провел Шепелев, почему он не вышел с шотландцами, это уже решение Александра Головко. В любом случае, они получили игровой опыт международных встреч. На своем уровне матч за первую сборную Украины провел Хачериди. Также игровую практику получили наши представители в зарубежных сборных".

Против Зирки Динамо сыграет в Кропивницком в субботу, 18 ноября, начало матча в 14:00.

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