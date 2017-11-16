Украина

Ассистент главного тренера луганской Зари Александр Грицай прокомментировал предстоящий поединок против Вереса.

"Настроение перед игрой с Вересом боевое. Готовимся ответственно. Настроены исключительно на победу. Каждый день проводим детальный разбор соперника. Смотрим. Обращаем пристальное внимание на стандарты и контратаки. Сюрприз в наше время можно ожидать от любой команды в чемпионате. И «Верес» не исключение. Мы готовимся очень серьёзно", — приводит слова Грицая официальный сайт Зари.

Грицай рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Все так же отсутствуют Владислав Калитвинцев и Андрей Пилявский. Вместе с командой восстанавливаются Максим Лунев, который тренируется в общей группе, Василий Прийма и Евгений Опанасенко, которые сегодня работали индивидуально".

Поединок Зари против Вереса состоится в субботу, 18 ноября, начало в 14:00.