Украина

Полузащитник Шахтера Бернард может вернуться в чемпионат Бразилии уже следующим летом.

Палмейрас нацелился на полузащитника донецкого Шахтера Бернарда, сообщает FOX Sports.

Действующий контракт 25-летнего бразильца с Шахтером рассчитан до лета 2018-го года, поэтому уже зимой он может заключить предварительное соглашение с другим клубом.

По информации источника, исполнительный директор Палмейрас Алешандре Маттос сейчас находится в Лондоне, где может провести переговоры с агентом игрока Адриано Спадото.

Бернард перешел в Шахтер из Атлетико Минейро летом 2013-го года за 25 миллионов евро. В текущем сезоне он забил пять голов в 17 матчах за "горняков".

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