Украина

Полузащитник луганской Зари Игорь Харатин поделился ожиданиями от игры против Вереса.

В субботу, 18-го ноября, луганская Заря сыграет с Вересом в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги.

"Верес хорошая команда, которая хорошо обороняется и атакует. В последнее время они часто играют вничью, что тоже говорит о том, что нас ждет непростой поединок. Однако мы настраиваемся только на победу", — цитирует Харатина официальный сайт Зари.

"У нас финальный рывок и нужно его сделать, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи. Мы очень хотим их осуществить".

"Сейчас у нас каждая игра лобовая. Нужно набирать очки в чемпионате, чтобы закрепиться в первой шестерке и занять место в турнирной таблице, как можно выше".

"Лига Европы? Нужно постараться набрать максимум очков в оставшихся турах, чтобы выйти из группы. Недавно всем казалось фантастикой, что мы можем выйти из этой группы, но мы хотим доказать всем, что даже самые фантастические желания могут сбываться".

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