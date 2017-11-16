У защитника Зари проблемы с задней поверхностью бедра.
Евгений Опанасенко, ФК Заря
16 ноября 2017, 21:21
Правый защитник Зари Евгений Опанасенко беспокоит задняя поверхность бедра. Об этом сообщает официальный сайт луганчан.
Во время сегодняшней тренировки команды Вернидуба на базе он занимался по индивидуальной программе. Участие защитника в матче с Вересом также остается под вопросом.
В текущем сезоне Евгений Опанасенко сыграл 19 матчей во всех турнирах за Зарю, забив 5 мячей.
В субботу, 18 ноября, состоится матч Заря — Верес в рамках 16-го тура чемпионата Украины.
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