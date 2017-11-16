Правый защитник Зари Евгений Опанасенко беспокоит задняя поверхность бедра. Об этом сообщает официальный сайт луганчан.

Во время сегодняшней тренировки команды Вернидуба на базе он занимался по индивидуальной программе. Участие защитника в матче с Вересом также остается под вопросом.

В текущем сезоне Евгений Опанасенко сыграл 19 матчей во всех турнирах за Зарю, забив 5 мячей.

В субботу, 18 ноября, состоится матч Заря — Верес в рамках 16-го тура чемпионата Украины.

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