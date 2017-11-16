Украина

У защитника Зари проблемы с задней поверхностью бедра.

Правый защитник Зари Евгений Опанасенко беспокоит задняя поверхность бедра. Об этом сообщает официальный сайт луганчан.

Во время сегодняшней тренировки команды Вернидуба на базе он занимался по индивидуальной программе. Участие защитника в матче с Вересом также остается под вопросом.

В текущем сезоне Евгений Опанасенко сыграл 19 матчей во всех турнирах за Зарю, забив 5 мячей.

В субботу, 18 ноября, состоится матч Заря — Верес в рамках 16-го тура чемпионата Украины.

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