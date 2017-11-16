Украина

Поединок "горняков" и Александрии откроет 16-й тур УПЛ.

В четверг, 16-го ноября, чемпион Украины отправился в Харьков, где встретится с Александрией в рамках чемпионата Украины. В составе команды присутсвует Тайсон, который вернулся в Киев из расположения сборной Бразилии и успел провести утреннюю тренировку.



Список футболистов, который могут выйти на поле в Александрии:



Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;

Защитники: Богдан Бутко, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Исмаили, Марсио Азеведо;

Полузащитники: Иван Петряк, Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрик, Александр Пихаленок, Тайсон, Бернард, Дентиньо, Александр Зубков, Марлос;

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.



В пятницу, 17-го ноября состоится матч Шахтер – Александрия. Начало запланировано на 19:00. Встреча пройдет на ОСК Металлист. Прямая телетрансляция на канале Футбол 1.