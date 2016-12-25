Украина: Первая лига

Football.ua подводит итоги первой части чемпионата Украины первой лиги. На очереди — Горняк-Спорт.

Прогноз Football.ua перед стартом сезона: 8-10 место

Нынешнее расположение в таблице: 15 место, 19 очков

Оценивать выступление Горняк-Спорта в первой части сезона 2016/2017 не просто – большая часть болельщиков теперь ассоциирует этот клуб с договорным матчем против Ильичевца. Потому объективно оценить игру подопечных Игоря Жабченко не выйдет, ведь теперь под подозрение попали и другие игры с участием клуба из Горишних Плавень.

Перед стартом сезона мы прогнозировали “горнякам” попадание в первую десятку, и на то были веские основания. Несмотря на проблемы главного спонсора Ferrexpo, у Горняк-Спорта стабильное финансирование, здесь нет таких больших зарплат как в Ворскле, зато все вовремя и стабильно, а в первой лиге это немаловажный факт. Состав у Горняк-Спорта также был сбалансированным, а Игорь Жабченко работал с этой командой уже несколько лет. К тому же, удалось усилить несколько проблемных позиций перед стартом турнира.

Но команда провалилась, и тому есть несколько причин. Как заявил президент клуба, селекция оказалась неудачной, новые игроки не оправдали надежд, в том числе и опытные Баранник и Иванов. Еще одна причина – работа главного тренера. Еще в средине осени Игорь Жабченко попросил об отставке, но ее не приняли, тренер остался, но похоже, что командой больше руководил его помощник Юрий Сак. Потому неудивительно, что во второй части сезона у команды будет другой наставник. Ну а о проблеме с договорными матчами и так уже сказано предостаточно.

Лучший игрок: Максим Марусич

Выделить лучшего игрока в Горишних Плавнях не просто, команда откровенно провалила первую часть сезона. Но все же моментами Горняк-Спорт показывал, что это по-прежнему команда хорошего уровня, не плохо проявили себя Сытников и Яворский, остается лидером капитан команды Игорь Кириенко, но чаще всего лучшим игроком матча признавали Максима Марусича. Полузащитник оказался “не нужен” Десне, и уже перед самым стартом турнира вернулся в Горняк-Спорт. Марусич оказался ключевым игроком команды в центре поля, но вот останется ли он в Горишних Плавнях, учитывая скандальный матч с Ильичевцем – не известно.

Лучший бомбардир: Игорь Кириенко — 6 мячей

Лучший матч: Горняк-Спорт – Полтава 4:0 (05.11.2016, 8-й тур)

Худший матч: Горняк-Спорт — Верес 1:6 (08.09.2016, 10-й тур)

Разочарование: “Подозрительный” матч с Ильичевцем

Официального решения по поводу матча Ильичевец – Горняк-Спорт еще не приняли, но уже мало кто сомневается в том, что игра имела договорной характер, причем с обеих сторон. Горняк-Спорт выиграл первый тайм у лидера чемпионата, а затем пропустил три мяча. Теперь остается открытым вопрос – это единственный подозрительный матч с участием Горняк-Спорта, или мы еще узнаем много интересного? Как минимум, матч с Вересом точно попал в поле зрения правоохранителей, а эмоциональный президент “горняков” Петр каплун и вовсе заявил, что распустит всю команду.

Чего ждать зимой?

Горняк-Спорт возглавил Сергей Пучков, соответственно, он и будет проводить селекционную работу. Тем более, что команду, по сути, придется собирать с нуля. Сейчас в Горишних Плавнях осталось всего десять игроков, и еще не факт, что все они подойдут новому тренерскому штабу. Потому зимой стоит ждать много трансферных новостей из Горняк-Спорта, наверняка Пучков попытается привлечь качественных игроков, благо, финансирование в Горишних Плавнях одно из самых стабильных в первой лиге.

Прогноз: 12 место

Анатолий Коваленко, Football.ua

