Украина: Первая лига

ПФК Сумы, который выступает в украинской Первой лиге, может прекратить свое существование.

Стоит отметить, что после 20 сыгранных туров текущего розыгрыша второго дивизиона Украины Сумы с 18 очками в активе расположились на 16-й позиции среди 18 коллективов.

Как сообщает официальный Instagram-аккаунт Сум, клуб нуждается в новом спонсоре. Если он не будет найдет, Сумы прекратят свое существование.

Достовірні джерела повідомляють, що клуб попередили аби вони шукали спонсорів. Якщо спонсори не будуть знайдені — Професійний футбольний клуб «Суми» припинить своє існування... Фото опубликовано PFC Sumy (@pfc_sumy) Дек 29 2016 в 7:33 PST

Главными достижениями Сум, которые под своим нынешним названием выступают с 2008 года, является 8 место Первой лиги в сезоне 2014/2015 и выход в 1/8 финала Кубка Украины в сезоне 2011/2012.