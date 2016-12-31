Украина: Первая лига

Защитник донецкого Шахтера Максим Жичиков продолжит карьеру в украинской Первой лиге.

Напомним, что летом 24-летний фулбек Горняков на правах аренды присоединился к Александрии.

Однако наставник александрийцев Владимир Шаран оказался разочарован уровнем игры Максима, поэтому практически не предоставлял ему игрового времени.

Как сообщает официальный сайт Шахтера, Жичиков отправляется в аренду в мариупольский Ильичевец, который лидирует в текущем розыгрыше второго дивизиона Украины.

Интересно, что у воспитанника донетчан уже есть опыт выступлений за приазовцев — с января 2015 года по июнь 2016 года он защищал цвета Ильичевца на правах аренды.

В текущем сезоне Жичиков отыграл за Александрию во всех турнирах 4 матча, отметившись одной результативной передачей.