Украина: Первая лига

Мариупольский Ильичевец прекратил сотрудничество с тремя игроками.

Напомним, что накануне приазовцы арендовали у донецкого Шахтера 24-летнего фулбека Максима Жичикова.

Как сообщает официальный сайт Ильичевца, клуб расстался с защитником Михаилом Пыско и нападающим Владиславом Нехтием.

В текущем сезоне 23-летний Пыско отыграл за мариупольцев во всех турнирах 2 матча, а 25-летний Нехтий — 10 поединков.

Кроме того, команду Александра Севидова покинул Олег Мищенко — арендное соглашение 27-летнего атакующего полузащитника, который провел в составе Ильичевца 6 матчей и забил 1 гол, из российского Амкара подошло к концу.