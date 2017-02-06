Украина: Первая лига

Защитник Игорь Коротецкий вернулся в расположение харьковского Гелиоса.

Напомним, что 29-летний защитник присоединился к Солнечным в марте 2016 года, однако по окончанию первой части текущего сезона по обоюдному согласию сторон покинул перволиговый коллектив.

Как сообщает официальный сайт Гелиоса, клуб решил возобновить сотрудничество с Коротецким.

Отмечается, что воспитанник донецкого Шахтера уже поставил свою подпись под новым личным контрактом, детали которого не разглашаются.

На счету Коротецкого в футболке Гелиоса 18 матчей и 1 забитый мяч.