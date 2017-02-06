Защитник Игорь Коротецкий вернулся в расположение харьковского Гелиоса.
Игорь Коротецкий, gelios.ua
06 февраля 2017, 22:45
Напомним, что 29-летний защитник присоединился к Солнечным в марте 2016 года, однако по окончанию первой части текущего сезона по обоюдному согласию сторон покинул перволиговый коллектив.
Как сообщает официальный сайт Гелиоса, клуб решил возобновить сотрудничество с Коротецким.
Отмечается, что воспитанник донецкого Шахтера уже поставил свою подпись под новым личным контрактом, детали которого не разглашаются.
На счету Коротецкого в футболке Гелиоса 18 матчей и 1 забитый мяч.