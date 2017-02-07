Украина: Первая лига

Полузащитник Дмитрий Гранкин пополнил ряды клуба из Первой Лиги.

В сезоне 2016 года Дмитрий Гранкин защищал цвета харьковской аматорской команды Солли-Плюс.

Он был ее капитаном и внес немалый вклад в то, что Солли-Плюс не было равных на любительском уровне на Харьковщине. Напомним, по итогам прошедшего года этот коллектив оформил золотой дубль: выиграл и первенство, и Кубок Харьковской области.

За Солли-Плюс в областном первенстве 2016 года Гранкин провел 19 матчей, забил 7 мячей.

Ранее 26-летний хав выступал за Металлист, чьим воспитанником и является. Играл он лишь за дубль харьковчан.