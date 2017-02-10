Украина: Первая лига

Нападающий Владимир Лысенко продолжит карьеру в Первой лиге.

Напомним, что в январе у 28-летнего форварда закончился контракт с донецким Олимпиком, и он решил не продлевать сотрудничество с донетчанами.

Стоит отметить, что воспитанник киевского Динамо защищал цвета Олимпика с лета 2014 года.

Как сообщает официальный сайт Десны, клуб заключил с Лысенко трудовое соглашение, детали которого не разглашаются.

Отмечается, что у Владимира были варианты продолжения карьеры в Казахстане и Азербайджане, но он отдал предпочтение переезду в Чернигов.

После 20 сыгранных туров текущего розыгрыша Первой лиги Десна с 40 очками в активе расположилась на 3-й позиции турнирной таблицы, отставая от лидирующего Ильичевца на 8 зачетных баллов.

Кроме Олимпика и Динамо, на профессиональном уровне Лысенко также выступал за киевский Арсенал, харьковский Металлист, луцкую Волынь, криворожский Кривбасс, ужгородскую Говерлу и Севастополь.