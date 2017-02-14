Украина: Первая лига

Защитник грузинского Зугдиди Бадри Акубардия вернется в Украину.

Стоит отметить, что 24-летний фулбек является воспитанником киевского Динамо, за первую команду которого так и не дебютировал.

С 2013 по 2016 годы украинец грузинского происхождения выступал в Первой лиге за Динамо-2. Кроме того, на его счету 20 матчей в составе юношеских и молодежных сборных Украины.

Сообщается, что с конца января Акубардия, который первую часть текущего сезона провел в грузинском Зугдиди, тренируется с харьковским Гелиосом.

Отмечается, что тренерский штаб Солнечных уже принял решение о заключении контракт с воспитанником Динамо.

В текущем сезоне Акубардия отыграл за Зугдиди во всех турнирах 6 матчей (5 — в основе).