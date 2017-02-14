Украина: Первая лига

Бывший полузащитник Карпат Вадим Страшкевич пополнил ряды Вереса.

Напомним, 10 января Карпаты отрапортовали о расставании с полузащитником Вадимом Страшкевичем.

Как информирует телеканал Футбол 1, экс-игрок Карпат заключил однолетний контракт с Вересом из Первой лиги.

"Тренер на меня рассчитывает, он сам мне это сказал, однако все в моих руках и все зависит от меня", — поделился Страшкевич эмоциями после перехода в ровенский клуб..

"Перешел в Верес с надеждой, что здесь буду иметь больше игровой практики, ведь в Карпатах сложилось не так, как хотелось. Надеюсь, в Вересе все будет хорошо", — добавил футболист.

Новая команда Страшкевича ушла на зимнюю паузу, располагаясь на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. При этом отставание Вереса от первого Ильичевца составляет 5 баллов, но у команды Мазяра имеется игра в запасе.