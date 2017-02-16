Украина: Первая лига

Главный тренер мариупольского Ильичевца Александр Севидов поделился своими ожиданиями от второй части сезона в Первой лиге.

"Наши цели не изменятся. Мы находимся на первом месте. Просто не люблю загадывать и смотреть вперед, зная, что может происходить в футболе в нашей стране", — сказал Севидов.

"Борьба весной будет не просто ожесточенная – жестокая, на мой взгляд. Еще рано о чем-либо говорить. Но я надеюсь, что те футболисты, которые к нам пришли, помогут нам выполнить поставленную задачу".

На данный момент Ильичевец с 48-ю баллами располагается на первом месте в турнирной таблице Первой лиги.

У второго Вереса на пять баллов меньше, однако имеется игра в запасе.