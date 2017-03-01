Украина: Первая лига

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ снял санкции с Николаева, который выступает во втором дивизионе Украины.

ФФУ сняла запрет с Николаева на регистрацию новичков. Об этом сообщает официальный сайт Корабелов.

Николаев выплатил штраф за поведение фанатов в размере 25 тысяч гривен, поэтому запрет с клуба сняли.

Ранее, КДК ФФУ запретил Николаеву регистрировать новых футболистов, клуб отказывался выплачивать штрафы, наложенные за поведение фанатов на четырех матчах Первой лиги. Корабелы даже грозились сняться с чемпионата.