Украина: Первая лига

Защитник Черноморца Сергей Петько продолжит карьеру в Первой лиге.

Как информирует официальный сайт Вереса, клубу удалось договориться с Черноморцем об аренде 20-летнего защитника одесситов Сергея Петько.

За красно-черных Петько будет выступать до конца текущего сезона.

Пьетько стал игроком академии Черноморца в 2011 году, а за первую команду Моряков дебютировал весной 2015 года.

С тех пор Петько провел за свою команду 25 матчей в УПЛ и забил 1 гол.