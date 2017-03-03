Защитник Черноморца Сергей Петько продолжит карьеру в Первой лиге.
СЕРГЕЙ ПЕТЬКО, ФК ЧЕРНОМОРЕЦ
03 марта 2017, 12:23
Как информирует официальный сайт Вереса, клубу удалось договориться с Черноморцем об аренде 20-летнего защитника одесситов Сергея Петько.
За красно-черных Петько будет выступать до конца текущего сезона.
Пьетько стал игроком академии Черноморца в 2011 году, а за первую команду Моряков дебютировал весной 2015 года.
С тех пор Петько провел за свою команду 25 матчей в УПЛ и забил 1 гол.