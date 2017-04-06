Украина: Первая лига

В горсовете Ровно прошла презентация проекта обновленного стадиона Авангард.

Как информирует rivnepost.rv.ua, реконструкция ровенского стадиона Авангард может стоить более 100 млн грн и завершиться в 2019 году.

Работы на стадионе будет делать львовская компания "Артпростір", именно эта компания представила проект ровенским депутатам.

Стадион будет вмещать 13,434 болельщиков. Также будет сделана система подогрева газона, восемь беговых дорожек и парковка вместимостью до 200 автомобилей.

Отметим, что Авангард является домашней ареной команды Первой лиги Украины Вереса.