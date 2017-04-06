Вересу придется повести наказание за неподобающее поведение своих болельщиков в матче против Колоса (2:3).
фото с матча, источник - ТК Ровно 1
06 апреля 2017, 19:18
Ровненский Верес принимал Колос из Ковалевки в 21-м туре Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
После окончания матча болельщики Вереса устроили беспорядки, в ходе которых досталось арбитру поединка Александру Шандору. Также предпринимались попытки облить водой футболистов Колоса.
Как стало известно Football.ua КДК ФФУ обязал Верес провести 1 поединок при закрытых трибунах.