Украина: Первая лига

Верес проведет поединок при пустых трибунах

Вересу придется повести наказание за неподобающее поведение своих болельщиков в матче против Колоса (2:3).

фото с матча, источник - ТК Ровно 1

Ровненский Верес принимал Колос из Ковалевки в 21-м туре Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. После окончания матча болельщики Вереса устроили беспорядки, в ходе которых досталось арбитру поединка Александру Шандору. Также предпринимались попытки облить водой футболистов Колоса. Как стало известно Football.ua КДК ФФУ обязал Верес провести 1 поединок при закрытых трибунах.