Ровненский Верес принимал Колос из Ковалевки в 21-м туре Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

После окончания матча болельщики Вереса устроили беспорядки, в ходе которых досталось арбитру поединка Александру Шандору. Также предпринимались попытки облить водой футболистов Колоса.

Как стало известно Football.ua КДК ФФУ обязал Верес провести 1 поединок при закрытых трибунах.