Главный тренер Николаева Руслан Забранский прокомментировал жеребьевку полуфинала Кубка Украины.
Руслан Забранский, egalite.com.ua
06 апреля 2017, 19:43
Наставник Корабелов заявил, что у команды было много эмоций после результатов жеребьевки Кубка Украины.
"В автобусе поймали интернет и увидели, что в соперниках Динамо Киев. Был всплеск эмоций — непонятно, от радости или от горя", — заявил Забранский в эфире Футбол News.
"Приятно находиться среди таких клубов. Все мы с детства болеем за Днепр, Динамо Киев, за Шахтер — клубы, представляющие Украину в еврокубках. Интересно будет сыграть против такой команды. Динамо, я считаю, команда неплохая. Есть у них какие-то проблемы — но они, возможно, на уровне Премьер-лиги. А так хотелось бы, чтобы мы скоро увидели именно то Динамо, которое мы привыкли видеть".
В полуфинале Кубка Украины киевское Динамо померяется силами с Николаевом.Матч состоится 26-го апреля. Финал пройдет 17-го мая.