Украина: Первая лига

Главный тренер Николаева Руслан Забранский прокомментировал жеребьевку полуфинала Кубка Украины.

Наставник Корабелов заявил, что у команды было много эмоций после результатов жеребьевки Кубка Украины.

"В автобусе поймали интернет и увидели, что в соперниках Динамо Киев. Был всплеск эмоций — непонятно, от радости или от горя", — заявил Забранский в эфире Футбол News.

"Приятно находиться среди таких клубов. Все мы с детства болеем за Днепр, Динамо Киев, за Шахтер — клубы, представляющие Украину в еврокубках. Интересно будет сыграть против такой команды. Динамо, я считаю, команда неплохая. Есть у них какие-то проблемы — но они, возможно, на уровне Премьер-лиги. А так хотелось бы, чтобы мы скоро увидели именно то Динамо, которое мы привыкли видеть".

В полуфинале Кубка Украины киевское Динамо померяется силами с Николаевом.Матч состоится 26-го апреля. Финал пройдет 17-го мая.