Украина: Первая лига

ФФУ планирует решить проблему Вереса и Десны с помощью международного аудитора.

В пятницу Федерация футбола Украины обратилась к клубам Десна и Верес с просьбой разрешить публикацию конфиденциальных документов, касающихся выдачи аттестатов для участия в Премьер-лиге. Отметим, что Десна оперативно ответила на это письмо.

Также, для снятия всех вопросов относительно правомерности решений Апелляционного комитета, Федерация футбола Украины предлагает привлечь к рассмотрению соответствия предоставленных документов требованиям Регламентов международную аудиторскую компанию так называемой "большой четверки" (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG) на выбор клубов.

При необходимости ФФУ готова частично или полностью профинансировать работу аудиторов.