Украина: Первая лига

Сразу шесть исполнителей не продлили соглашения с перволиговым Оболонь-Бровар.

Футболисты и тренеры Оболонь-Бровар 17-го июня собрались на Оболонь-Арене после короткого отпуска.

По разным причинам, не продлили контракты и покинули команду сразу пять исполнителей: голкиперы Станислав Дьорка и Иван Пицан, защитник Тимур Рустамов, полузащитники Павел Гордейчук и Юрий Малей.

Кроме того, Дмитрий Проневич и Павел Поштаренко поддерживают форму с командой, но никаких контрактных обязательств перед клубом не несут.