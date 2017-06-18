Украина: Первая лига

Летний отпуск мариупольцев завершился.

Мариуполь соберется на своей учебно-тренировочной базе, которая расположена в Приморском районе города. После организационного собрания, которое проведет главный тренер приазовцев Александр Севидов, состоится первая тренировка.

С 18-го по 25-е июня приазовцы будут работать дома. Футболистов ждут двухразовые тренировки, а также тщательное медобследование.

26-го июня Мариуполь отправится на учебно-тренировочный сбор в Киев, где запланированы спарринги. Уже известно, что 29-го июня команда Севидова сразится с Колосом, а 2-го июля — с Олимпиком. Также запланированы игры на 5-е и 6-е июля. 9-го июля в Одессе Мариуполь проведет матч с Черноморцем.

Напомним, в первом туре Премьер-лиги, 16-го июля, Мариуполь на своем поле примет Верес.