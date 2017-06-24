Украина: Первая лига

Президент Ингульца Александр Поворознюк развеял слухи о возможном назначении на пост тренера клуба Владимира Мазяра.

Александр Поворознюк резко высказался по поводу возможного прихода в клуб экс-тренер Вереса и Стали Владимир Мазяр.

"До меня доходят слухи, что Владимир Мазяр собирает футболистов под эмблему ФК Ингулец, якобы он без 5 минут главный тренер команды. Хочу развеять эти слухи и успокоить футбольную общественность: в ФК Ингулец такие непорядочные люди как Владимир Мазяр работать не будут.

Очень жаль, что он, прикрываясь моим именем, осуществляет не хорошие поступки. Я хочу заверить всех, что на ближайшие три года принято перспективный план развития ФК Ингулец, в котором поставлена ​​задача выхода в Премьер-лигу Украины. Этот план добросовестно выполняет порядочный главный тренер Сергей Дмитриевич Лавриненко. Я ему доверяю и верю в выполнение поставленных задач командой под его руководством", — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Отметим, что Мазяр ранее был уволен из Вереса, а сам ровенский клуб сообщал о неоднократных нарушениях трудового соглашения со стороны специалиста.