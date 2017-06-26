Украина: Первая лига

Новым главным тренером ПФК Сумы стал Илья Близнюк.

Сумы в четверг, 29 июня, сыграют товарищеский поединок против запорожского Металлурга. Кас сообщает официальный сайт последних, руководить Сумами будет экс-наставник запорожской команды Илья Близнюк, который только-только подписал контракт с сумчанами.

Отметим, что 43-летний специалист проработал в Запорожье полгода — с июня 2016 по январь 2017, после чего возглавил Еднисть. За свою карьеру Блызнюк также возглавлял Полтаву, Зирку и Мариуполь.

ПФК Сумы в прошедшем сезоне Первой Лиги лишь в стыковых матчах против Балкан (2:0, 1:1) сумели сохранить прописку во втором по силе дивизионе Украины.