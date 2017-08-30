Украина: Первая лига

Football.ua представляет анонс поединков 9-го тура во втором по рангу дивизионе страны.

Жемчужина — Балканы

30 августа. Одесса. Спартак

Дерби Одесской области станет премьерным на уровне первого дивизиона. Обе команды пребывают в середине турнирной таблицы, да и вообще в этой паре отдать предпочтение кому-либо было бы неблагодарным занятием. В минувшем туре и «балканцы», и Жемчужина потерпели неприятные поражения соответственно от Авангарда и Десны, в следствие чего будут решительно настроены на победу в областном дерби.

Арсенал — Десна

30 августа. Счастливое. Арсенал-Арена

Центральный поединок тура состоится в Счастливом, где лидер первенства примет одного из его главных фаворитов. Киевляне демонстрируют поистине уверенную игру и заслуженно находятся во главе таблицы. При этом тон атакам «канониров» задает старая гвардия в лице Александра Батальского и Артема Старгородского. Да и президент клуба Алексей Кикирешко иногда не прочь выйти на поле, что и произошло в прошлом туре. У Десны после неудачного старта результаты несколько улучшились, однако головной боли Александру Рябоконю прибавляет дисквалификация одного из лидеров атакующей линии Александра Филиппова, полученная за нелепое удаление в минувшем туре.

Кремень — Волынь

30 августа. Кременчуг. Кремень-Арена

После сенсационного успеха в Харькове кременчугские футболисты, похоже, получили необходимый заряд мотивации, и теперь будут изо всех сил стремиться подняться из опасной зоны. Волынь, в свою очередь, в прошедшем поединке с Сумами также взяла непростые три пункта, и эту самую опасную зону покинула. Впрочем, такие матчи неспроста становятся пресловутыми поединками за шесть очков, ведь и лучане, и кременчужане, учитывая имеющиеся проблемы, в нынешнем сезоне о спокойной жизни могут только мечтать.

Черкасский Днепр — Горняк-Спорт

30 августа. Черкассы. Центральный

Если горишнеплавненцы способны доставить неприятности середнякам и даже фаворитам первенства, то хозяевам не до жиру — быть бы живы. О плачевном финансовом положении черкасского клуба известно давно, и теперь многое зависит не столько от игроков и тренеров, сколько от активных действий руководства в поисках новых источников финансирования. В минувшем туре черкасчане на выезде минимально переиграли Рух, однако этот успех пока стал лишь приятным эпизодом. А вот команда Сергея Пучкова, обиднейшим образом уступившая дома Арсеналу, наверняка будет стараться взять свое в Черкассах. Правда, вряд ли с таким сценарием согласятся хозяева.

Авангард — Колос

30 августа. Краматорск. Авангард

Если пребывание Авангарда на экваторе турнирной таблицы едва ли стало для кого-то неожиданностью, то выступление Колоса в новом чемпионате пока тяжело назвать успешным. Коваливцы уже успели приучить своих болельщиков к победам и высоким целям, и теперь от команды Руслана Костышина требуют всего лишь (ни много, ни мало) прорыва в элиту. У краматорцев таких амбиций пока не наблюдается даже в подзорную трубу, и подопечные опытного и требовательного Александра Косевича в целом выступают ровно. Между тем, наверняка в родных стенах Авангард постарается взять максимум очков в игре с командой, которая не может на данный момент похвастаться игровой стабильностью.

Нефтяник — Рух

30 августа. Ахтырка. Нефтяник

Владимир Кныш в нынешний сезон вошел практически с новым набором исполнителей, и стартовая пробуксовка в этом смысле сенсацией не стала. При этом ближе к концу лета ахтырчане нащупали свою игру, и теперь в небольшой городок в Сумской области любой соперник приезжает с настроем на серьезную борьбу. Зато Рух пока что является главным разочарованием первенства. Ни отчисления игроков, ни смена тренера — пока что ничего не помогает винниковцам. Впрочем, впереди еще большая часть сезона, и Рух наверняка будет сопротивляться до конца.

Сумы — Полтава

30 августа. Сумы. Юбилейный

Сумчане, как и в прошлом сезоне, вновь окопались практически на самом дне таблицы, и кроме победы в дерби Сумской области над Нефтяником не могут похвастаться чем-либо еще. Конечно, немаловажный фактор этого — фактически полный апгрейд состава, однако результат на текущий момент все же мог бы быть и получше… Полтава, в свою очередь, борется за самые высокие места, и пока у команды Анатолия Бессмертного это получается. К слову, до возвращения в полтавский клуб этот специалист… спасал Сумы от вылета во вторую лигу в прошлом сезоне. Так что на Юбилейном персона Бессмертного наверняка будет одной из центральных.

Николаев — Ингулец

30 августа. Николаев. Центральный городской

Оба коллектива в минувшем туре подписали со своими оппонентами мировые. Если «корабелы» никаких особых задач перед сезоном не озвучивали, то гости, учитывая их кадровый состав, наверняка намеревается побороться за покорение премьерлигового Эвереста. К тому же подобный опыт у наставника клуба из Петрово Сергея Лавриненко имеется: не так давно он вывел в элиту Зирку. Так что, вполне возможно, для наставника Ингульца нынешний чемпионат станет своеобразным приятным дежа-вю.

Оболонь-Бровар — Гелиос

31 августа. Киев. Оболонь-Арена

Интересный и захватывающий матч ожидает болельщиков на Оболонь-Арене, куда приедет Гелиос. Лучшая оборона чемпионата на текущий момент постарается еще раз подтвердить этот статус, но и харьковчане — не лыком шиты. К тому же поражение от Кремня (0:1) слишком больно ударило по амбициям «солнечных», и теперь, дабы не отставать от лидирующего пелотона, команде Сергея Сизихина нужно, во что бы то ни стало, увозить из Киева максимум очков. Впрочем, аналогичные амбиции наверняка бродят в головах у «пивоваров», да и фактор родных стен наверняка прибавит команде Олега Мазуренко мотивации.

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