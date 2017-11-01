Украина: Первая лига

Президент Гелиоса Александр Гельштейн рассказал о том, почему клуб хотел заменить арбитра выездного матча против Авангарда Владимира Миланича.

"У этого рефери специфическая квалификация, которой он пользуется для собственной выгоды, а также у него имеется личная неприязнь к футбольному клубу Гелиос, его футболистам. Последнее только в этом сезоне проявилось в харьковском матче с Арсеналом, когда при счете 0:1 он не засчитал наш чистый гол, что повлияло на результат, так как игра завершилась нашим поражением", — заявил Гельштейн.

"Была еще у нас встреча с Миланичем в Полтаве в поединке с местным клубом. В том матче Миланич со своими помощниками тоже не судил, а буквально издевались своими неквалифицированными решениями. У нас не было желания встречаться с этим рефери еще раз. Ко всему прочему, матчи в Первой лиге судит 20 арбитров. В Краматорске Миланич пересекся с Гелиосом в четвертый раз в этом сезоне. А прошло, напомню, 19 туров. Получается, он какой-то незаменимый рефери для нас, что судит наш каждый практически пятый матч".

"В Судейском комитете вообще могут крутить законы так, как им выгодно, и ссылаться на них только тогда, когда крыть больше нечем. Руководители арбитров ФФУ говорят клубам одно, а сами действуют совершенно по-иному, работают по только им понятным и известным Регламентам и нормам. Это какой-то закрытый клуб".

"Будем ли подавать протест на работу Миланича в Крматорске? Нет. В этом нет никакого смысла. Мы обжаловали работу Петренко в Сумах, Маляра в кубковой игре с Десной, но все это оказалось безрезультатно. Какой смысл вновь идти по этому пути? Повторюсь: Судейский комитет – это закрытый клуб, представители которого вершат судьбы клубов. Таковы реалии нашего футбола. Мы уже не первый год ведем борьбу за повышение в классе, но всякий раз одной из причин наших неудач становятся целые серии судейских ошибок. О собственных недочетах мы прекрасно знаем, их исправляем и движемся вперед. А вот что делать с предвзятостью арбитров – большой вопрос".

"Судя по всему, Гелиос не хотят видеть в Премьер-лиге. Нашему клубу в этом году исполнится 15 лет. Нам очень хочется порадовать своих самых преданных болельщиков таким классным подарком, как завоевание по итогам сезона путевки в УПЛ. Однако у кого-то, видимо, на этот счет имеется иное мнение. И тут важно понимать, что терпение у нас не бесконечно. Очень скоро оно может лопнуть".

После 19 матчей Гелиос набрал 37 очков и занимает четвертую позицию в турнирной таблице Первой лиги.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.