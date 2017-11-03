Украина: Первая лига

В центральном матче тура в Первой лиге победу одержал Ингулец.

В 19-ти поединках Первой лиги Украины Арсенал-Киев имел в активе 15 побед и лишь 4 ничьих, что позволяло ему занимать первую строчку турнирной таблицы с большим отрывом.

В 20-м туре соперником "канониров стал Ингулец, который благодаря голу на последних минутах сумел одолеть фаворитов сезона. Теперь Ингулец занимает третью строчку и отстает от Арсенала на 10 очков и Полтавы на 5 (у полтавчан игра в запасе).

Ингулец - Арсенал-Киев 1:0

Гол: Кучеренко, 82