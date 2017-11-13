Украина: Первая лига

Рух назначил Андрея Кикотя на должность главного тренера команды.

Андрей Кикоть возглавил перволиговый Рух, информирует официальный сайт клуба из Винников.

До этого 33-летний Кикоть входил в тренерский штаб Владимира Мазяра, который накануне покинул клуб по обоюдному согласию.

За свою игровую карьеру Кикоть играл на позиции полузащитника за Карпаты, Энергетик, Нефтяник, Львов, Гелиос, Арсенал Белая Церковь, Ниву и Рух, где закончил игровую карьеру летом 2017-го года.

В тренерский штаб Кикотя вошли Богдан Костик, Роман Манорик, Юрий Шевчук (тренер вратарей), Виталий Романюк (тренер по физподготовке) и Ростислав Горецкий.

Текущему тренерскому штабу был предоставлен карт-бланш до конца сезона 2017/18.

После 21-го матча Рух набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Свой следующий матч они проведут в пятницу, 17-го ноября, дома против Авангарда.

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