Украина: Вторая лига

Криворожский Горняк планирует заявиться на участие во Второй лиге в 2018 году.

Напомним, что в конце июня в связи с ухудшением финансирования криворожане снялись с чемпионата Первой лиги сезона 2016/2017.

Однако Горняк не прекратил свое существование — костях обновленной команды, которая начала выступать в Суперлиге Днепропетровской области, составили воспитанники клубной детско-юношеской школы.

Сообщается, что в 2017 году Горняк планирует заявиться в аматорский чемпионат Украины, после чего через год получить статус профессионального клуба и выступать во Второй лиге.

Стоит отметить, что криворожский клуб был основан в 1925 году. Его наибольшими достижениями стали выход в Первую лигу в 2014 году, а также участие в 1/16 финала Кубка Украины в сезоне 2013/14.