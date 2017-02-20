Жемчужина провела контрольный матч с командой Энергия из Новой Каховки.
fczhemchuzhina.od.ua
20 февраля 2017, 20:35
Энергия – Жемчужина – 1:2
Голы: Процишин, 35 – Георгиев, 38, Паламарь, 79
Жемчужина: Зацепин, Потароченко, Поспелов, Гарванко, Вдовиченко, Кравченко, Паламарчук, Паламарь, Горбовский, Георгиев, Лазарович. На замены выходили:Попов, Малыш, Шестаков, Демьянчук, Носач, Захарченко, Шмукляровский. Главный тренер: Денис Колчин
Энергия: Старченко, Пильтенко, Грабец, Мысь, Процишин, Квачёв, Волков, Прокипчук, Молочко, Шастал, Бочак. На замены выходили: Зелинский, Доля, Гайдаенко, Дедяев, Бондаренко, Россохатый, Корохов. Главный тренер: Олег Федорчук
Отметим, Жемчужина идет во Второй лиге на втором месте. В активе у одесситов 44 очка. Энергия на восьмом месте — 27 очков.