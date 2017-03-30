Украина: Вторая лига

В ПФЛ поступило письмо от Кристалла о том, что команда снимается со Второй лиги.

В четверг, 30 марта, в адрес Администрации ПФЛ поступило письмо от ФК Кристалл (Херсон) о том, что команда снимается с соревнований Второй лиги сезона 2016/17. Главной причиной называется сложная финансовая и политическая ситуация. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.

В связи с этим матч 23-го тура Мир — Кристалл не произойдет. Окончательное решение о херсонского Кристалла будет принято Советом лиг в ближайшее время.

Напомним, что Кристалл является участником соревнований ПФЛ с первого чемпионата, который стартовал в 1992. До 1999 года херсонский клуб дважды менял название на Таврия и Водник. В седьмом чемпионате Украины херсонцы вернули название Кристалл и сразу же стали победителями группы Б, оторвавшись от второго места на 21 очко, одержав 15 побед подряд. Но в матчах плей-офф уступили донецкому Металлургу. В 2000 году клуб снова менял название на СК Херсон, но за два года снова стал Кристаллом. После сезона 2005/06 клуб снимается с чемпионата страны и выступает в чемпионате области. В 2011 году Кристалл возобновляет выступления в чемпионатах Украины (Вторая лига, группа А).