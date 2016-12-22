ЧМ-2018. Отбор
Руководящий орган мирового футбола сегодня обнародовал обновленный рейтинг национальных сборных.
football.ua
22 декабря 2016, 13:13
Несмотря на то, что украинцы не проводили матчей в последнем месяце, сборная в обновленном рейтинге ФИФА потеряла одну позицию.
На прежнее место сине-желтых (29-е) поднялась сборная Ирана, которая также за последний месяц не принимала участия в матчах.
На вершине рейтинга никаких изменений нет. Лидерство продолжает удерживать сборная Аргентины (1634), следом идут Бразилия (1544) и Германия (1433).
Самое большое падение по итогам месяца зафиксирована у Кубы — сборная потеряла 26 позиций, опустившись на 151-е место. Наибольший прогресс у сборной Руанды — национальная команда поднялась на 9 строчек и сейчас занимает 92-ю позицию.