ЧМ-2018. Отбор

Украинский полузащитник Байера Владлен Юрченко заявил, что одна из его целей — в ближайшем будущем снова надеть футболку сборной Украины.

В июле этого года Юрченко получил дебютный вызов в сборную Украины, однако из-за травмы полузащитник был вынужден досрочно вернуться в расположение Байера.

"Конечно, я хочу вернуться в сборную и отыграть официальный поединок без травм и всяких происшествий, помочь стране и сборной пройти этот отборочный цикл. Конечно, это моя цель", — сказал Юрченко в интервью телеканалу Футбол 1.

"Андрей Николаевич (Шевченко, — прим.) мне звонил, когда мы обыграли Шальке, поздравил с голом и победой над соперником. Сказал, что в сборной следили за мной, переживали, как я восстановлюсь".

"Сказал, что все рады, что я уже начал играть. Они продолжают следить и постараются после Нового года приехать на какую-нибудь игру Бундеслиги и после нее встретиться, поговорить".