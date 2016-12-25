ЧМ-2018. Отбор

Первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко поведал о причинах отказа организации от идеи проведения зимнего сбора главной команды страны.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил с инициативой организовать зимой сбор национальной команды. Позднее сам наставник принял решение отказаться от этой идеи.

"Нашей главной команде очень нужен был зимний сбор, который стал бы промежуточным этапом подготовки к отборочному матчу чемпионата мира против Хорватии в марте 2017 года. И очень приятно, что клубы с пониманием отнеслись к этой идее", — приводит слова Костюченко официальный сайт ФФУ.

"Однако из-за значительных организационных проблем, широкую географию сборов и отличия тренировочных циклов команд, в которых выступают кандидаты в сборную, этого сделать не удалось".

"Мы планируем в следующем году накануне зимнего перерыва тщательно согласовать графики подготовки клубных команд для того, чтобы стал возможным большой расширенный совместный сбор национальной сборной Украины с привлечением игроков младших возрастных групп, который даст возможность просмотреть большое количество кандидатов, стандартизировать принципы подготовки и требования к игрокам".