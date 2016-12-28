ЧМ-2018. Отбор

Серьезную травму получил защитник Хартс и сборной Шотландии Каллум Патерсон.

Правый защитник неудачно приземлился в матче против Килмарнока (4:0).

Сегодня после сканирования стало известно, что он пропустит 8-10 месяцев из-за травмы колена.

В январе Патерсона должны прооперировать.

В текущем чемпионате 22-летний защитник сыграл 20 матчей и забил 8 голов. В этом году Каллум также стал постоянным игроком основы в сборной.

Сборная Шотландии в отборе к ЧМ-2018 занимает в своей группе пятое место, опережая лишь Мальту и имея в активе 4 очка. Также в этой группе ведут борьбу Англия, Словения, Словакия и Литвы.