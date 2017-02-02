ЧМ-2018. Отбор

Экс-наставник сборной Исландии Ларс Лагербек назначен на пост главного тренера сборной Норвегии.

Напомним, что последним местом работы 68-летнего шведского специалиста была сборная Исландия, которую он привел к 1/4 финала Евро-2016.

Кроме того, ранее Лагербек тренировал сборные Швеции (2000-2009) и Нигерии (2010). Под его руководством шведы участвовали в 5 крупных форумах (3 чемпионатах Европы и 2 чемпионатах мира), а нигерийцы — в финальной части ЧМ-2010.

Стоит отметить, что сборная Норвегии оставалась без главного тренера с ноября 2016 года, когда за неудовлетворительные результаты в отборе на ЧМ-2018 с поста наставника команды был уволен 57-летний норвежец Пер-Матиас Хёгмо.

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Норвегии, Лагербек поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан до 2019 года.

Интересно, что последний раз норвежцы пробивались в финальную часть крупного форума 16 лет назад, когда остановились на групповом этапе Евро-2000.

После 4 сыгранных туров отбора к ЧМ-2018 сборная Норвегия с 3 очками в активе расположилась на предпоследней 5-й строчке турнирной таблицы группы С, отставая от делящих 2-3 позиции североирландцев и азербайджанцев на 4 зачетных балла.