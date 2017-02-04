ЧМ-2018. Отбор

ФИФА решила не возвращать очки Боливии, которые она потеряла из-за её решения в отборе к ЧМ-2018.

Напомним, что за сборную Боливии в двух матчах отбора против Перу (2:0) и Чили (0:0) сыграл заигранный ранее за сборную Парагвая Нельсон Кабрера.

Из-за этого боливийцам засчитали два технических поражения со счетом 0:3, сообщает пресс-служба ФИФА.

Также Федерацию футбола Боливии оштрафовали на 12 тысяч швейцарских франков.

Боливийцы подали апелляцию в ФИФА,но руководство мирового футбола оставило свое решение в силе. Теперь они могут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

Боливия осталась на предпоследнем месте. В её активе лишь 7 очков и она отстает от Перу, находящегося на восьмой строчке, на 7 пунктов.