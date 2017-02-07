ЧМ-2018. Отбор

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал об атмосфере в раздевалке Фурии Рохи.

Тренер сборной Испании на одном из телешоу прокомментировал ситуацию с кипером Порту Икером Касильясом, потерявшим место в основе Фурии, завершение карьеры Жерара Пике и атмосферу в команде.

"Это правда, у нас был разговор с Касильясом. Поговорил с ним как с другом и игроком. Рассказал о своем решении, но подчеркнул, что ни для кого не закрываю двери в сборную", — цитирует Лопетеги Marca.

"Пике сказал, что покинет сборную после ЧМ-2018. Нужно уважать его решение и наслаждаться работой с ним, пока Жерар не ушел".

"Я за рациональное применение технологий. Нужны вещи, помогающие футболу. На клубном чемпионате мира был небольшой хаос".

"Отношения между игроками Барселоны и Реала в сборной очень хорошие", — заявил специалист.

Напомним, что Лопетеги летом принял сборную Испании, которую покинул Висенте Дель Боске. Хулен пеерстал вызывать в сборную Икера Касильяса, который сейчас успешно выступает за Порту.

На днях 35-летний футболист стал лидером среди всех испанских вратарей по количеству проведённых официальных матчей. Их на счету Икера уже 960.

В отборе к ЧМ-2018 испанцы лидируют в своей группе, где еще выступают Италия, Македония, Албания, Израиль и Лихтенштейн.