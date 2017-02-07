ЧМ-2018. Отбор

Экс-полузащитник Ворсклы Младен Бартулович прокомментировал предстоящий поединок двух не чужих для него стран — Хорватии и Украины.

24-го марта Клетчатые примут Сине-желтых в рамках 5-го тура отбора на ЧМ-2018. Перед встречей на Максимире хорваты опережают нашу сборную на два очка.

В Украине экс-хавбек Ворсклы выступает уже более 10-ти лет.

"Группа ровная, возможно, самая непредсказуемая из всех. Исландцы и турки находятся совсем рядом. У сборной Украины сменился главный тренер, и это пока сыграло на руку Сине-желтым. Еще бы чуть-чуть фарта в игре с той же Турцией – и можно было бы уже отцепить одного конкурента", — начал Бартулович в интервью zbirna.com.

"Тем не менее мне почему-то кажется, что именно Хорватия и Украина – главные претенденты на первое место. Мои предположения основаны на качестве игры этих сборных".

"Хорватия — фаворит предстоящего матча, поскольку подопечные Анте Чачича имеют лучший подбор исполнителей. Достаточно сказать, что команда сформирована из представителей Барселоны, Реала, Ювентуса, Атлетико, Фиорентины… В конце концов, хорваты принимают украинцев на своем поле, а это тоже большой плюс в таком соперничестве".

"Позднее начало чемпионата в Украине? Это не должно быть оправданием для подопечных Андрея Шевченко, поскольку многие футболисты сборной выступают за рубежом, к тому же много игроков представляют Шахтер, который, помимо четырех матчей чемпионата сыграет и в Лиге Европы, возможно, больше двух поединков. Так что здесь я не вижу большого преимущества у моих соотечественников".

"Поражение не оставит Сине-желтым шанса побороться за первое место. Украинцам как минимум необходимо не проиграть. Хотя я прогнозирую победу хозяев".

"Наша сборная держит марку на протяжении многих лет. С 1998-го года, когда команда заняла третье место на чемпионате мира, она только один раз (в 2010–м) не квалифицировалась в финальную часть мировых и европейских первенств. Каждый год у нас появляются перспективные футболисты, которых сразу забирают сильные европейские клубы, а это и есть основная подпитка для главной команды страны".

"Сборная Украины? Уверен в одном – что при таком тренерском штабе команда будет только прогрессировать. Прежде всего, в сборной появилось много молодых исполнителей, которые в ближайшее время заявят о себе в полный голос, да и сама игра сине–желтых изменилась в лучшую сторону", — резюмировал 30-летний хорват, который уже более десяти лет выступает в Украине.