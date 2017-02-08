ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко еще раз высказался о ситуации вокруг форварда команды Романа Зозули, рассказал о том, что тренеры Сине-желтых следят за сборниками в зимнее межсезонье, а также просьбе перенести тур во благо подготовки перед игрой с хорватами.

О скандале с Зозулей:

"Меня очень расстроила та ситуация, которая сложилась с нашим нападающим Романом Зозулей. Мы, футболисты и тренеры национальной команды, возмущены тем, что произошло. История с Романом возмутительна, мы полностью поддерживаем позицию Федерации футбола Украины с требованием к компетентным органам разобраться во всем и отстоять интересы игрока. Рома — профессионал, патриот, и обвинения в его адрес носят провокационный характер".

"Вся команда выражает полную поддержку Роману Зозуле, а я как тренер хочу пожелать форварду разобраться с этой ситуацией, начать полноценную подготовку в клубе и иметь побольше времени на поле".

О зимнем трансферном окне для украинцев:

"Отметил бы переход нескольких наших игроков в чемпионат Турции. Думаю, это хорошие трансферы, и надеюсь, что они пойдут только на пользу футболистам. Наверняка в новых клубах они будут получать регулярную игровую практику".

Об украинских легионерах в Европе:

"Приятного, конечно, мало. Хочется, чтобы ребята чаще выходили на поле, но от нас здесь мало что зависит. Безусловно, меня это беспокоит, ведь нас ждет ключевой матч отборочного турнира, и к нему нужно хорошо подготовиться…".

"Одна кадровая проблема уже есть — дисквалифицирован Эдуард Соболь. Нам надо найти ему замену, и одним из вариантов мог бы стать Артем Федецкий, поэтому важно, чтобы он получал игровую практику в своем клубе. Впрочем, мы рассматриваем и другие варианты. Для нас каждый футболист на вес золота, и когда кто-то из ребят не играет, это добавляет головной боли. Тот же Женя Коноплянка то выходит, то не выходит, Саша Зинченко давно не играл, Влад Юрченко хорошо вернулся после травмы, забил красивый гол в Лиге чемпионов, но в этом году пока не играет. Впереди еще достаточно времени — поединок с хорватами через полтора месяца, поэтому я надеюсь, что у ребят все наладится".

О кандидатах в сборную:

"Мы следим за всеми кандидатами в сборную, и исполнители этих клубов, разумеется, не исключение. Я лично планирую посмотреть заключительный контрольный матч Шахтера перед игрой с Сельтой, а потом увижу два спарринга с участием Динамо — 10-го и 11-го февраля".

"Собираюсь посетить и ответный поединок горняков с испанцами – 23-го числа в Харькове. Обязательно заедем и на матчи наших европейских легионеров, проведаем наших ребят. Таковы, если вкратце, мои ближайшие планы".

О поездках Рианчо в лагеря Динамо и Шахтера:

"Можно сказать, что это был внеплановый визит. Дело в том, что этот специалист живет недалеко от тренировочных лагерей команд. Вот он и приехал, посмотрел, как ведется тренировочная работа, какая направленность. На начальном этапе много не увидишь, там своя специфика, после отпуска тренеры приводят игроков в порядок. Намного информативнее будут вторые сборы, когда футболисты наберут форму".

О травмах Бутко и Коваленко:

"Да уж, играй мы, предположим, завтра – было бы над чем поломать голову. Для нас проблематично терять и одного исполнителя. Но впереди, как я уже сказал, еще много времени, и я надеюсь, что все наладится. Мы рассчитываем на всех футболистов, которые приезжают в сборную. Хотим, чтобы у нас хватало опций по каждой позиции. Конкуренция очень важна".

О том, что сборники Динамо и Шахтера остались в своих клубах:

"Время покажет хорошо ли это. У динамовцев, например, в этом сезоне уже нет еврокубков, и поединки за сборную в сложившейся ситуации — отличный стимул продемонстрировать хорошую игру. В Хорватии — так и подавно. Раздражитель ведь очень хороший…".

О просьбе перенести тур УПЛ:

"Меня это беспокоит, но пока я исхожу из того, что есть. В сложившейся ситуации хотелось бы получить несколько дополнительных дней для того, чтобы хорошо подготовиться к поединку в Хорватии. Я хочу попросить ведущие клубы, чтобы они пошли нам навстречу и в интересах сборной согласились на изменения в календаре. Я имею в виду перенос тура чемпионата Украины, для этого как раз есть окно в марте. Ведь пока в нашем распоряжении четыре дня на подготовку, а хотелось бы иметь хотя бы неделю. Перед такой важной игрой имеющегося на данный момент времени критически мало".

Об изучении сборной Хорватии:

"Мы ее уже давно смотрим, знаем ее, считаю, неплохо. Думаем, что каких-то радикальных изменений в самой системе игры этой команды ожидать не стоит. Важно будет посмотреть, каких именно исполнителей вызовет тренер, и уже от этого отталкиваться. Нас ждет встреча с очень сильным соперником, который на протяжении долгого времени показывает хороший футбол".