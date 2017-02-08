ЧМ-2018. Отбор

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко высказал свое мнение о том, стоит ли переносить календарный тур УПЛ ради интересов сборной.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко хочет перенести матчи 22-го тура, чтобы у национальной команды было больше времени подготовиться к лобовому выездному противостоянию отбора на ЧМ-2018 против хорватов.

"Надо поддержать тренерский штаб, но, с другой стороны, это вопрос к Премьер-лиге, к руководству клубов. И это должен быть диалог равных представителей, а не в приказном порядке, что все обязаны это сделать и принять решение тренерского штаба", — начал президент ФФУ.

"Я уверен, что каждый клуб понимает ответственность сборной. Это наша визитная карточка во всем мире", — заявил Андрей Павелко в интервью каналу Футбол 1.