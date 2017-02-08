Главный тренер Сине-Желтых Андрей Шевченко выразил мнение о том, что его команда лучше подготовиться к лобовому матчу против лидера группы отбора на ЧМ-2018 сборной Хорватии, если УПЛ перенесет 22-й тур Премьер-лиги.

"Однозначно, идти на уступки в целях лучшей подготовки национальной команды к ключевому поединку против хорватов, мы готовы, — сказал Александр Бабич.

"Черноморец не против сыграть матч 22-го тура против Динамо 16-го марта", — резюмировал тренер Моряков в интервью zbirna.com.

Ранее свои мысли относительно ситуации высказали тренер Александрии Владимир Шаран, а также наставник Стали Леонид Кучук.