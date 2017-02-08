ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко высказал свое мнение о возможном переносе 22-го тура УПЛ.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко хочет перенести матчи 22-го тура, чтобы у национальной команды было больше времени подготовиться к лобовому выездному противостоянию отбора на ЧМ-2018 против хорватов.

Клетчатые опережают Сине-желтых на два очка и примут нашу сборную на своем стадионе.

"Сразу скажу — мы против всяких переносов, мы за четкость календаря", — начал тренер полтавчан в интервью zbirna.com.

"Но в сложившейся ситуации, когда нашей сборной предстоит важнейший матч, мы готовы пойти навстречу сборной и рассмотреть вариант переноса тура", — резюмировал Василий Сачко.

Ранее по поводу этой темы высказались тренеры Александрии и Черноморца Владимир Шаран и Александр Бабич, а также наставник Стали Леонид Кучук.